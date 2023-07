O femeie de 71 de ani, din satul Frumosu (al comunei Farcasa), a murit intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, marti dupa-amiaza.Tragedia s-a petrecut pe la ora 14, in urmatoarele imprejurari. Batrana locuia singura, avea afectiuni locomotorii, si se deplasa folosind un scaun cu rotile. In ziua fatidica ea a incercat sa-si aprinda focul, ca sa faca de mancare, moment in care a cazut niste jar si locuinta s-a aprins. Femeia n-a avut cum sa iasa, fiind ... citeste toata stirea