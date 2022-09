Asfalt pe Dimitrie Leonida

Dupa o luna de la momentul in care conducerea Primariei Piatra-Neamt anunta ca lucrarile de amenajare a coridorului de mobilitate strada Dimitrie Leonida - bulevardul 9 Mai vor fi urgentate, si ca "in circa doua saptamani intarzierile vor fi recuperate", a inceput, in sfarsit, turnarea primul strat de asfalt."Am fost azi pe santierul coridorului de mobilitate sa vad cum se desfasoara lucrarile de aici, avand in vedere ca a inceput deja asfaltarea. Primul care se toarna este stratul de ... citeste toata stirea