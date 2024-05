Asociatia ALMA organizeaza duminica la Roman campania de informare medicala si screening "Protejeaza-ti pielea de cancer!"

Duminica, 26 mai, ora 12.00, in Sala "Nicolae Manolescu Strunga" din cadrul Primariei Roman, Asociatia ALMA organizeaza campania de informare medicala si screening "Protejeaza-ti pielea de cancer!", campanie sustinuta de Somaco Grup Prefabricate. Participarea este libera.Unul din fiecare trei cancere diagnosticate in lume este cancerul de piele, iar incidenta a crescut dramatic in ultimii ani, la fel si mortalitatea cauzata de acest tip de cancer. La nivel global, la fiecare zece minute se ... citește toată știrea