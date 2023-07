Doua persoane au suferit atac de panica in urma unui incendiu care le-a cuprins, in noaptea de duminica spre luni, casa din localitatea Tutcanii din Vale, comuna nemteana Bahna.La fata locului au intervenit pompierii voluntari din localitatile Bahna si Moldoveni si pompierii militari din cadrul Detasamentului Roman.La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la acoperisul locuintei si in interiorul a doua camere, cu posibilitatea propagarii la alta anexa din ... citeste toata stirea