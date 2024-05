Atacuri politice marca PNL Neamt, in Vinerea Mare

Avand in vedere ca suntem in Saptamana Mare, noi, cei de la PSD Neamt, ne-am propus sa nu reactionam si sa nu atacam competitorii politici in aceasta perioada. Din pacate, PNL Neamt a tinut sa strice aceasta zi sfanta de smerenie, Vinerea Mare, cu un comunicat agresiv si mincinos, uitand ca, de fapt, ei sunt cei care au dat tonul pachetelor cu faina si ulei si au facut acest lucru public in fata presei.Adevarati farisei, liberalii nemteni acuza social-democratii tocmai de ceea ce a facut ... citește toată știrea