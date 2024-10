Atentie la consumul de ciuperci. 14 persoane intoxicate in judetul Neamt, in ultima saptamana

Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt a informat marti, 1 octombrie, ca, in ultima saptamana, 14 persoane care au consumat ciuperci din padure s-au prezentat la unitatile de primiri urgente din judet, cu semne si simptome de intoxicatie.Specialistii in sanatate publica arata ca, pe langa ciupercile comestibile, se cunosc si cel putin 50 de specii toxice, maximul de incidenta al intoxicatiilor inregistrandu-se in perioada iulie - octombrie. Intoxicatiile adevarate cu ciuperci au drept cauza ... citește toată știrea