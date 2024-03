Atleta romascana Bianca Ghelber a obtinut medalia de argint la Cupa Europei de aruncari

In acest sfarsit de saptamana, in perioada 9-10 martie, la Leiria, in Portugalia, s-a desfasurat Cupa Europei de aruncari de iarna, la care Romania a participat cu un lot de sapte sportivi. Intre acestia s-a numarat si atleta romascana Bianca Ghelber (SCM Bacau / CSA Steaua, antrenori Mihaela Melinte, Ana Mirela Esermure), in proba de aruncare a ciocanului.In finala desfasurata duminica dupa-amiaza, Bianca Ghelber a obtinut medalia de argint, cu o cea mai buna aruncare masurand 71,66 metri. ... citește toată știrea