Atleta romascana Bianca Ghelber, medalie de aur la Campionatele Europene de la Munchen

Atleta romascana Bianca Ghelber (Perie) s-a clasat miercuri, 17 august, pe primul loc in finala probei de aruncare a ciocanului din cadrul celei de-a 25-a editii a Campionatelor Europene de Atletism, care se desfasoara la Munchen, in Germania, in perioada 15 - 21 august.Romania participa la aceasta editie a Campionatelor Europene de Atletism cu 21 de atleti (noua la feminin si 12 la masculin), intre care si Bianca Ghelber, in proba de aruncare a ciocanului.La 32 de ani, performantele Biancai ... citeste toata stirea