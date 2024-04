Atleta romascana Bianca Ghelber s-a calificat la Jocurile Olimpice Paris 2024

Sambata, 20 aprilie, atleta romascana Bianca Ghelber s-a calificat la Jocurile Olimpice care vor avea loc in aceasta vara la Paris, dupa ce a depasit baremul de calificare al probei de aruncare a ciocanului, de 74 de metri. Bianca Ghelber a concurat sambata, la Nairobi, in Kenya, in concursul Kip Keino Classic, desfasurat pe arena Nyayo National Stadium, intrecere de categoria Gold in cadrul turneelor Continental Tour al federatiei internationale.In proba de aruncare a ciocanului de sambata ... citește toată știrea