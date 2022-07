Au fost afisate rezultatele finale ale Bacalaureatului. Numarul elevilor promovati in Neamt a crescut cu 45

Vineri, 1 iulie, Ministerul Educatiei a publicat rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, dupa contestatii. In judetul Neamt, in urma contestatiilor, numarul elevilor care au promovat bacalaureatul a crescut de la 2.379 la 2.424, dintre cei 3.136 de candidati participanti in judet la aceasta sesiune de examen, din seria curenta si seriile anterioare.Astfel, promovabilitatea in judet a crescut de la 75,86% la 77,30% - procent de promovare calculat din totalul candidatilor prezenti, ... citeste toata stirea