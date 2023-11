Cu o traditie de 10 ani, E.ON Energy Challenge s-a conturat ca o competitie de referinta adresata studentilor si masteranzilor care au preocupari si doresc sa inoveze in domeniul atat de vast al energiei. Din 2015 si pana in prezent, peste 400 de tineri din diferite centre universitare din tara si-au prezentat proiectele in cadrul acestui concurs, iar unele dintre ideile dezvoltate au fost implementate in cadrul companiilor operationale din Grupul E.ON din Romania, informeaza reprezentantii E. ... citeste toata stirea