Au maltratat un copil de doi ani pana la moarte. Mama si concubinul sunt acuzati de omor calificat

Un copil de doar 2 ani a fost agresat de mama si concubinul acesteia, ajungand la spital in stare de coma. Incadrarea juridica a faptei a fost schimbata dupa decesul baietelului, fiind vorba de omor calificat si rele tratamente aplicate minorului. O femeie de 20 de ani, care si-a agresat in mod repetat copilul de doar 2 ani, acesta decedand in urma ranilor suferite, a fost pusa sub acuzare pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, la fel ca si concubinul de doar 17 ani al mamei. Initial, ... citeste toata stirea