Autoplatforma rasturnata in Grinties

In seara de 13 septembrie, pe la ora 19, a avut loc un accident rutier pe Drumul National 15, in satul Poiana (al comunei Grinties), soldat cu ranirea unei persoane.Evenimentul s-a petrecut in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un aradean in varst de 41 de ani conducea o masina la care tracta o autoplatforma, pe care avea un tractor, a pierdut controlul directiei pe ... citește toată știrea