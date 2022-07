Autoritatile din Neamt fac verificari in familii. Un sir prea lung de copii care si-au pierdut viata in accidente stupide

Un baietel de 4 ani a decedat stupid, el fiind ultima victima de pe o lista neagra a copiilor din judetul Neamt, care si-au pierdut viata in acest an. Autoritatile din Neamt vor face verificari in familiile respective si roaga totodata populatia sa aiba mai multa grija de felul in care instruiesc copiii in fata a tot felul de pericole. Cazurile de copii si adolescenti care-si pierd viata in conditii stupide, inainte de vreme, continua in judetul Neamt. Un baietel de 4 ani a decedat prin ... citeste toata stirea