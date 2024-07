Autorul accidentului de la Secuieni din 2019 soldat cu doua persoane decedate, condamnat la peste 8 ani de inchisoare

Luni, 1 iulie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Roman au pus in executare un mandat emis pe numele unui un barbat in varsta de 33 de ani, din Roman, de catre Tribunalul Neamt, informeaza IPJ Neamt. Cel in cauza a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate de un 8 ani si 10 luni inchisoare, in urma unui accident rutier produs pe fondul consumului de alcool sau a altor substante, soldat cu mai multe victime. Politistii l-au condus la Penitenciarul Bacau, in vederea ... citește toată știrea