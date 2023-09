Tanarul in varsta de 26 de ani, din comuna Ceahlau, care a comis un accident rutier in seara de 3 septembrie, pe marginea lacului Izvoru Muntelui, a fost arestat preventiv, pentru vatamare corporala din culpa, conducere fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice.In cauza este vorba despre Ion Claudiu Brudaru, care a contestat masura incarcerarii. Drept urmare, ultimul cuvant in aceasta privinta urmeaza sa il aiba curtea de Apel Bacau.Reamintim ca, in evenimentul rutier cu pricina s-a ... citeste toata stirea