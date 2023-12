Neasigurarea la schimbarea directiei de mers a dus la producerea unui accident rutier, in dimineata de 29 noiembrie, in satul Traian (al comunei Sabaoani). Evenimentul a avut loc pe la ora 4.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Un barbat in varsta de 54 de ani, din Tamaseni, conducea un autotren pe DN 2 (E 85) ... citeste toata stirea