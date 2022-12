Autoturism lovit de tren, la Secuieni

Luni, 26 decembrie, in jurul orei 12:20, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizati despre producerea unui accident, in localitatea Secuienii Noi, informeaza IPJ Neamt.In urma cercetarilor preliminare efectuate de politisti a rezultat ca trenul Regio, care circula pe ruta Iasi - Bacau, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar, in varsta de 25 de ani, din localitatea Secuienii Noi. Din fericire in urma accidentului au rezultat doar pagube materiale, a ... citeste toata stirea