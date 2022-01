Autoutilitara izbita de tren

Luni dupa-amiaza, o autoutilitara Fiat condusa de un barbat, in varsta de 52 de ani, din municipiul Roman, a fost izbita de locomotiva unui tren de persoane, in comuna Sagna.Accidentul s-a petrecut pe la ora 14.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Soferul mergea cu masina (care apartine unei firme de constructie acoperisuri - SC Elmivam Cons SRL) pe strada Fabricii si, in apropierea unei halte, la trecerea la ... citeste toata stirea