Autoutilitara lovita de tren, la Sagna

Luni dupa-amiaza, 24 ianuarie, in jurul orei 14.40, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier la trecerea la nivel cu calea ferata, din localitatea Sagna.Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca o autoutilitara condusa de un barbat de 52 de ani, din Roman, in timp ce se deplasa pe strada Fabricii, in localitatea Sagna, la trecerea la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, a fost ... citeste toata stirea