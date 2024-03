Avansari in grad in cadrul IPJ Neamt, cu prilejul Zilei Politiei Romane

Pentru toti politistii romani, ziua de 25 martie are o mare insemnatate si nu intamplator este strans legata de sarbatorirea Bunei Vestiri, simbol preluat pe actualul drapel al Politiei Romane. Luni, 25 martie, cu prilejul Zilei Politiei Romane, a fost marcata avansarea in gradul profesional urmator a politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, in cadrul unei sedinte festive.Astfel, 113 de politisti au fost avansati in gradul profesional urmator, la termen. De asemenea, ... citește toată știrea