Avansari in grad la IPJ Neamt, cu ocazia Zilei Politiei Romane

Vineri, 25 martie, cu ocazia Zilei Politiei Romane, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt s-a desfasurat sedinta festiva, de avansare in gradul profesional urmator a politistilor din cadrul inspectoratului. 115 ofiteri si agenti de politie au fost avansati la implinirea stagiului minim in grad profesional, iar 20 de politisti, dintre care patru ofiteri si 16 agenti, care s-au evidentiat in mod deosebit in activitatea de politie, au fost recompensati cu avansarea in gradul ... citeste toata stirea