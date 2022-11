Salvamontistii nemteni lanseaza un avertisment, incepand de sambata, 19 noiembrie, in zona montana inalta a judetului Neamt si in special in Masivul Ceahlau, temperaturile vor deveni predominant negative si va ninge viscolit ."Momentan toate traseele sunt deschise traficului turistic dar pentru a evita situatiile periculoase va rugam sa va alegeti traseul in functie de pregatirea fizica, sa plecati devreme pentru ... citeste toata stirea