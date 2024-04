Avertismentul politistilor: "Atentie la fraudele cu investitii!"

Inspectoratul de Politie Judetean Neamt atrage atentia ca, in ultimul timp, au aparut noi modalitati ingenioase de comitere a fraudelor cu investitii, care vizeaza cetatenii si entitatile financiare neavizate. Intr-o epoca in care investitiile on-line devin tot mai populare, riscul de a deveni victima a unor scheme frauduloase este mai mare ca niciodata.Fraudele cu investitii, cunoscute si sub numele de "investment frauds", pot avea consecinte financiare mari pentru cei care cad in capcana ... citește toată știrea