Avocatul Alexandru Istoc s-a alaturat echipei PSD Roman, pentru a face dreptate si bine comunitatii noastre!

La 36 de ani, Alexandru Istoc a decis sa se alature echipei PSD Roman si candidatului la functia de primar al municipiului Roman, Lucian Micu, pentru ca, prin experienta si puterea sa de munca, sa ajute la dezvoltarea comunitatii romascane. Avocat de profesie, Alexandru Istoc are o experienta de peste 14 ani in domeniul juridic. A absolvit in 2010 Facultatea de Drept si are un master in Drept Privat."Prin natura meseriei mele, intru in contact cu foarte multi oameni si observ faptul ca ... citește toată știrea