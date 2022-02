Baietel de doar doi ani, schingiuit de concubinul mamei, un adolescent de 17 ani. A ajuns la spital in coma

Un caz de violenta extrema are ca victima un baietel de doar doi ani, care a fost internat in spital dupa ce a fost batut si a intrat in coma. Un baietel in varsta de numai doi ani a fost victima unor atrocitati iesite din comun, fiind agresat de catre mama sa, o tanara de 20 de ani si de concubinul acesteia, un adolescent de 17 ani, ambii din comuna Urecheni, judetul Neamt. Pentru faptele comise, autorii au fost arestati preventiv, pe data de 1 februarie 2022. Se banuieste ca agresiunile ... citeste toata stirea