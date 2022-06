Bannerul protestatar de la Politie a fost dat jos

La cateva ore dupa ce, pe un panou publicitar din fata sediului Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) a fost pus un afis de protest, din partea Sindicatului "Europol", bannerul cu sloganul "Jos Mafia din Politia Romana!", a fost dat jos.Asa cum am relatat in editia de ieri, panoul cu pricina este in fata Colegiului Tehnic "Gheorghe Cartianu", situat pe bulevardul Traian din municipiul Piatra-Neamt, unde isi are sediul acum IJP, deoarece vechiul sediu (de pe strada Eroilor) este intr-un ... citeste toata stirea