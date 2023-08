Luni, 14 august, un barbat a fost retinut de politisti, fiind banuit ca ar fi furat bani din casa unui batran, in care a intrat sub pretextul ca face colecta pentru o biserica.Conform IPJ Neamt, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au fost sesizati, la data de 26 mai, prin apel 112, de catre o femeie in varsta de 62 de ani, din Nisiporesti, cu privire la faptul ca tatal sau ar fi victima unei infractiuni de furt. Cu ocazia deplasarii la fata locului si in urma cercetarilor ... citeste toata stirea