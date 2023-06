Un barbat din Tamaseni a fost prins in timp ce se afla la volanul unui autoturism si, la verificarea de rutina a politistilor, s-a dovedit ca si bause. Acesta nici nu mai avea dreptul de a conduce, a refuzat recoltarea probelor de sange si a fost retinut pentru 24 de ore.Totul s-a petrecut pe 1 iunie, in jurul orei 20:15. Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani, in timp ce executau activitati de supraveghere si control a traficului rutier, in localitatea Tamaseni, l-au ... citeste toata stirea