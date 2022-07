Barbat banuit de furt, cautat de politisti

Politistii solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unui barbat, in vederea solutionarii unui dosar penal intocmit sub aspectul comiterii infractiunii de furt, informeaza IPJ NeamtAcesta a fost surprins de camerele video amplasate in interiorul unei farmacii din municipiul Piatra Neamt.La data de 20 iunie, politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 19 iunie, persoane necunoscute i-au sustras un ... citeste toata stirea