Vineri, 3 iunie, in jurul orei 00.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sagna au depistat in trafic un barbat de 30 de ani, din Adjudeni, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 207 A, in localitatea Sagna."Conducatorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, iar rezultatul a indicat o valoare pozitiva pentru opiu. ... citeste toata stirea