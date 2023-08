Miercuri, 16 august, in jurul orei 12:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au fost sesizati prin apel 112, cu privire la existenta unui conflict intr-o familie din localitatea Horia. Conform IPJ Neamt, cu ocazia deplasarii la fata locului si in urma cercetarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca, la data de 16 august, in jurul orelor 12:00, pe fondul unui conflict spontan, un barbat in varsta de 48 de ani, din Horia, ar fi exercitat acte de violenta asupra ... citeste toata stirea