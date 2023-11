Luni, 27 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele unui barbat de 49 de ani, din Icusesti, informeaza IPJ Neamt. Cel in cauza a fost condamnat de Judecatoria Roman la o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani si 6 luni, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Politistii l-au condus la Penitenciarul Bacau, in vederea executarii pedepsei.Tot luni, politistii din ... citeste toata stirea