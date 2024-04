Barbat din Ion Creanga dat disparut, cautat de politisti

Luni, 29 aprilie, politistii din cadrul Postul de Politie Ion Creanga au fost sesizati, de catre o femeie in varsta de 65 de ani, cu privire la faptul ca fiul sau, Iulian-Andrei Rotariu, in varsta de 37 de ani, din localitatea Ion Creanga, a plecat de la domiciliu, la data de 2 aprilie, si nu a mai revenit, informeaza IPJ Neamt. Persoana in cauza nu a mai fost plecata de la domiciliu in astfel de circumstante. Semnalmente: inaltime 1,90 metri, greutate 100 de kilograme, ochi caprui, fata ovala, ... citește toată știrea