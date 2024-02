Barbat din Pancesti arestat pentru viol si violare de domiciliu, victima este o batrana de 76 de ani

Duminica, 11 februarie, politistii Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 52 de ani, din Pancesti, in cazul unui dosar penal ce vizeaza infractiunea de viol si violare de domiciliu. Conform IPJ Neamt, din aspectele sesizate si in urma documentarii faptelor comise contra libertatii si integritatii sexuale, politistii au stabilit ca, in cursul noptii de 10 spre 11 februarie, in localitatea Pancesti, un barbat, in varsta de 52 de ... citește toată știrea