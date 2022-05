Barbat din Poienari dat disparut, cautat de politisti

Duminica,22 mai, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au fost sesizati de catre un tanar de 23 de ani, din Poienari, cu privire la faptul ca, la data de 20 mai 2022, tatal sau, Vasile Ipate,in varsta de 53 de ani, a parasit in mod voluntar domiciliul si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ NeamtPolitistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga continua activitatile de cautare in vederea depistarii acestuia. ... citeste toata stirea