Barbat din Sabaoani retinut de politie, dupa ce a furat bani dintr-o casa unde era un priveghi

Miercuri, 5 octombrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au fost sesizati de catre un barbat de 72 de ani, din Sabaoani, cu privire la faptul ca a fost victima infractiunii de furt. Conform IPJ Neamt, investigatiile efectuate de politisti au relevat faptul ca, in noaptea de 4 spre 5 octombrie, persoane necunoscute, profitand de faptul ca usile erau neasigurate si ca in imobil se desfasura un priveghi, ar fi patruns prin efractie in imobilul persoanei vatamate, de unde ar ... citeste toata stirea