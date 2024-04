Barbat din Trifesti retinut de Politie, dupa ce a furat un tablou cu flori, o veioza, un dulap, un congelator si un cuptor

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au fost sesizati la data de 22 aprilie, de catre un barbat, in varsta de 40 de ani, cu privire la faptul ca, in noaptea de 6 spre 7 aprilie, din imobilul sau din localitatea Trifesti i-au fost sustrase mai multe bunuri, informeaza IPJ Neamt. Joi, 25 aprilie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au pus in executare un mandat de perchezitie, in localitatea Trifesti, la imobilul unui barbat de 39 de ani, banuit de ... citește toată știrea