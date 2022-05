Constantin Podariu, in varsta de 35 de ani, din satul Davideni (al comunei Tibucani), este cautat de politisti dupa ce, in dupa-amiaza de 14 mai, la ora 13, a plecat de acasa si nu a mai revenit.Oamenii legii au fost alertati abia luni, de mama acestuia. Barbatul are 1,80 m, 100 de kilograme, parul negru (scurt) si ochii caprui. Ultima oara ... citeste toata stirea