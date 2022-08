Neculai Condurat, un barbat in varsta de 60 de ani, din satul Recea (al comunei Ion Creanga), este cautat de politisti dupa ce, in ziua de 26 iulie, a plecat de acasa si nu a mai revenit.Disparitia acestuia le-a fost anuntata oamenilor legii de catre sotie (61 de ani), abia pe 6 august. Barbatul are 1,75 m, 85 de kilograme, ochii verzi, parul alb (lateral) cu chelie in partea superioara, iar ... citeste toata stirea