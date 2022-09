Constantin Chilu, un barbat in vasta de 61 de ani, din satul Preutesti (al comunei Timisesti), este cautat de politisti dupa ce, in ziua de 28 august a plecat de acasa si nu a mai revenit.El are 1,70 m, 60 de kilograme, parul grizonat, ochii caprui si o cicatrice pe obrazul drept. Cand a fost vazut ultima oara, acesta purta pantaloni de stofa gri inchis, ... citeste toata stirea