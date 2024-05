Barbat disparut

Gabriel Elvis Burlacu, in varsta de 50 de ani, din orasul Roznov, este cautat de oamenii legii dupa ce, in ziua de 19 aprilie, a plecat de acasa catre Bucuresti, unde voia sa se angajeze, si nu a mai fost vazut. Sora lui i-a anuntat disparitia abia pe 8 mai. Barbatul are 1,72 m, 80 de kilograme, parul ... citește toată știrea