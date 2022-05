Barbat retinut pentru un furt de piese industriale de la Cordun

Marti, 17 mai, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au documentat activitatea infractionala a unui barbat de 40 de ani, din judetul Galati, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat.Conform IPJ Neamt, investigatiile efectuate pana in prezent au relevat faptul ca, in noaptea de 12 spre 13 aprilie 2022, cel in cauza ar fi patruns in curtea unei societati comerciale din localitatea Cordun, de unde ar fi sustras mai multe componente ale unor utilaje industriale."In ... citeste toata stirea