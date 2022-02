Barbat salvat de la Cabana Dochia de salvamontisti. A fost la un pas de moarte

Salvamontistii au reusit sa il coboare de pe munte pe barbatul caruia i s-a facut rau la Cabana Dochia, din masivul Ceahlau. A fost, insa, o lupta contracronometru."Interventia din noaptea trecuta a durat putin peste sase ore. Sase ore grele in care trei echipe s-au coordonat perfect in conditii meteo dure.Victima suferise o criza acuta in urma unei afectiuni cronice de care suferea. Probabil ca multi spun ca nu ar fi trebuit sa mearga pe munte si poate ca din punct de vedere medical au ... citeste toata stirea