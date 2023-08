Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au fost sesizati duminica, 27 august, prin apel 112, de catre un barbat de 53 de ani, din Horia, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au sustras o cantitate de fier din parcarea unui hotel din localitatea Horia. Conform IPJ Neamt, in urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in noaptea de 26 spre 27 august, in intervalul orar 03:30 - 04:00, autori necunoscuti ar fi sustras o cantitate de aproximativ 300 de ... citeste toata stirea