Baronul Neamtului rupe tacerea dupa prabusirea podului de la Lutca. Ce a declarat Ionel Arsene

Presedintele Consiliului Judetean Neamt, controversatul Ionel Arsene, a postat, pe Facebook, prima declaratie politica dupa prabusirea in Siret a podului de la Lutca. Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, a reaparut in spatiul public virtual, postand, in seara zilei de 11 august 2022, la ora 21.16, pe pagina sa de socializare un mesaj. Unul de natura politica, dupa ce, odata cu prabusirea in Siret a podului de la Lutca, pe 9 iunie 2022, a "tacut". Controversatul sef al CJ ... citeste toata stirea