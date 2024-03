Bataie la mall

Duminica seara, in mall-ul City Center, situat pe bulevardul Decebal din municipiul Piatra-Neamt, a avut loc un incident grav in urma caruia a fost nevoie de interventia trupelor speciale ale Politiei. Evenimentul s-a petrecut pe la ora 21, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. O femeie in varsta de 46 de ani, din orasul Roznov, despartita de sot (40 de ani), a venit la mall cu noul ei partener (tot un roznovean, de 38 de ani). Cei doi au mers in zona de food-court, la etaj, unde ... citește toată știrea