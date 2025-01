Bataus amendat penal

Vasile Tulan, in varsta de 32 de ani, din comuna Vanatori-Neamt, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 4.000 de lei pentru ca, in ziua de 13 octombrie 2020, l-a batut pe consateanul Florin Ovidiu Marcu.Agresorul trebuia sa-i dea victimei despagubiri morale de 4.000 de lei. Conform sentintei, faptele s-au petrecut in urmatoarele imprejurari.Marcu era cu vacile la pascut in zona Prundul Nemtisorului si, pe la amiaza, a venit Tulan cu o masina, i-a reprosat ca a intrat cu animelele pe ... citește toată știrea