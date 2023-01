Batausi condamnati

Patru buzoieni care, in noiembrie 2018, s-au imbatat intr-un local din orasul Bicaz, dupa care i-au luat la bataie pe niste clienti si au distrus masina unuia din acestia, au fost condamnati de la inchisoare cu suspendare.Ei sunt fratii Alexandru Pompiliu si Marius Catalin Dumitrache (in varsta de 24 si 32 de ani), Cristian Alexandru Jipa si Aritel Aristide Nita (17 ani). Primii doi au luat cate un an si o luna; Jipa - un an, o luna si 17 zile iar minorul - sase luni de asistare zilnica. ... citeste toata stirea