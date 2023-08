Luni seara, in satul Preluca (al comunei Pangarati), a avut loc un accident soldat cu decesul unui barbat de 85 de ani.Tragedia s-a petrecut la ora 19.50, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. O localnica in varsta de 39 de ani conducea un SUV Mercedes pe DN 15 si, la un moment dat, a acrosat cu partea dreapta un consatean care traversa printr-un loc nepermis si fara sa se ... citeste toata stirea